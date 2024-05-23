Израиль вводит электронные разрешения на въезд для туристов из России

Пилотная программа электронных разрешений на въезд в Израиль для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию, заработает с 1 июля.

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Об этом сообщило Управление народонаселения и миграции Израиля. Ранее министерство туризма страны сообщало, что в 2024 году власти внедрят систему электронного разрешения на въезд – Electronic Travel Authorization, которая подразумевает, что путешественникам необходимо будет заранее запрашивать разрешения на въезд в страну.