Саудовская Аравия поднялась на 9 позиций в туристическом рейтинге ВЭФ

Саудовская Аравия поднялась на девять позиций и заняла 41-е место в глобальном туристическом рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает Arab News.

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В отчете ВЭФ подчеркивается, что туристический сектор в странах Персидского залива продемонстрировал положительную динамику благодаря нескольким факторам. К ним относятся высококачественная инфраструктура, такая как крупные авиационные узлы и ведущие авиакомпании, наличие крупных корпораций и бизнес-центров, способствующих туристической деятельности, а также благоприятная деловая среда.

Более того, многие страны региона направили значительные ресурсы в развитие сектора туризма и путешествий. Некоторые государства Персидского залива смягчили визовые требования.

ОАЭ заняли лидирующие позиции в рейтинге по региону (18-е место). Египет стал первым в Северной Африке, заняв в мировом рейтинге 61-е место.

Саудовская Аравия в 2024 году собирается представить новую туристическую стратегию, в которой будет учитываться использование технологий искусственного интеллекта, сообщила главный исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара Манзо. Она добавила, что Королевство намерено активнее использовать культурные, исторические и гостиничные активы.

Рейтинг ВЭФ, охватывающий 119 стран, оценивает ряд факторов, обеспечивающих устойчивое развитие сектора туризма и путешествий.