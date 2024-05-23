Уникальную переписку римских центурионов нашли в Египте

Команда польских ученых, работающая в египетском городе Беренике, обнаружила очень ценные папирусы. Изучение древних документов показало, что они представляют собой письма римских центурионов, которые были расквартированы в Египте около 2000 лет назад.

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Как сообщает Arkeonews, уникальные документы были найдены вместе с керамикой происхождением с территории современной Италии, римскими монетами и даже фибулой - пряжкой, обозначавшей статус центуриона.

"Для египтологов и других исследователей древности это чрезвычайно редкое открытие такого высокого уровня. В этой части мира очень мало памятников римского периода. С другой стороны, уровень этих открытий поистине феноменален", - говорит профессор Марта Осыпиньская из Института археологии Вроцлавского университета.

Находка была сделана ее командой, которая исследовала уникальное кладбище домашних животных в Беренике. Среди погребений животных археологи и нашли множество римских артефактов. Они считают, что найденные папирусы могут стать "бесценным источником знаний о древних жителях Береники".

Папирусы, как удалось уже понять, представляют собой письма центурионов, командовавших римскими подразделениями. В них упоминаются три имени: Хаос, Люциний и Петроний.