Уникальную переписку римских центурионов нашли в Египте
Команда польских ученых, работающая в египетском городе Беренике, обнаружила очень ценные папирусы. Изучение древних документов показало, что они представляют собой письма римских центурионов, которые были расквартированы в Египте около 2000 лет назад.
Как сообщает Arkeonews, уникальные документы были найдены вместе с керамикой происхождением с территории современной Италии, римскими монетами и даже фибулой - пряжкой, обозначавшей статус центуриона.
"Для египтологов и других исследователей древности это чрезвычайно редкое открытие такого высокого уровня. В этой части мира очень мало памятников римского периода. С другой стороны, уровень этих открытий поистине феноменален", - говорит профессор Марта Осыпиньская из Института археологии Вроцлавского университета.
Находка была сделана ее командой, которая исследовала уникальное кладбище домашних животных в Беренике. Среди погребений животных археологи и нашли множество римских артефактов. Они считают, что найденные папирусы могут стать "бесценным источником знаний о древних жителях Береники".
Папирусы, как удалось уже понять, представляют собой письма центурионов, командовавших римскими подразделениями. В них упоминаются три имени: Хаос, Люциний и Петроний.
"В переписке Петроний спрашивает Люциания, находившегося в Беренике, о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Еще есть заявление: "я даю вам деньги, отправляйте их с дромадариусами (отряды легионеров, передвигавшихся на судах-дромадерах). Позаботьтесь о них, чтобы обеспечить их телятами и шестами для палаток", - говорит Марта Осыпиньская.