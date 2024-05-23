Закрытие Норвегии для россиян не является трагедией

Закрытие Норвегии для туристов из России не является трагедией, потому что россияне могут поехать в другие европейские страны, для поездки в которые визы выдают без проблем. Об этом "Москве 24" рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

© риа новости

Он отметил, что россияне потеряли массовый интерес к Норвегии со времен коронавируса. По его словам, российские туристы не посещают эту страну с целью туризма уже больше года. Эксперт уточнил, что вместо этого они массово едут отдыхать в Грецию, Испанию, Италию, Францию и на Кипр. Туристический поток в эти страны в сравнении с прошлым годом вырос на 150%.

"Визы даются охотно, никаких проблем. Билеты в Европу резко подешевели, поэтому сейчас идет такой массовый спрос", - заключил Мкртчян.

23 мая стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Новые правила вступают в силу 29 мая. Отмечалось, что норвежская полиция может отказать во въезде в страну тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции.