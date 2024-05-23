Некоторые популярные отели Турции недоступны для бронирования на ближайшую неделю

В некоторых популярных отелях Турции нет свободных номеров на неделю с заездом в предстоящие выходные. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в турагентствах.

«Мои клиенты хотели сразу после школы, 25–26 мая, поехать на 7 ночей, – говорит подписчик канала “Крыша ТурДома”. – Но вариантов осталось не так много. Кроме того, проблема с билетами на рейсы из Москвы на турецкие курорты: на эти даты у многих туроператоров их уже нет».

По данным систем бронирования, вплоть до 30 мая заняты все номера в Justiniano Club Park Conti в Аланье. Тур с проживанием в Tui Blue Seno в Даламане продолжительностью 8 дней (7 ночей) можно заказать лишь с 29-го числа.

Во многих востребованных отелях свободные комнаты появляются с понедельника, 27 мая. В частности, с этой даты доступны для бронирования недельные туры с размещением в Rubi Platinum Spa Resort & Suites в Аланье и Megasaray Club в Белеке. С этой же даты можно заказывать туры в Belek Beach Resort и Melas Lara Hotel в Анталье.

Тем не менее ощутимого дефицита номеров на заезды 25 и 26 мая в турагентствах не наблюдают: всегда можно подобрать вариант проживания, устраивающий клиентов. В частности, на неделю с вылетом 25-го числа можно забронировать туры в Akka Alinda в Кемере (от 190 тыс. руб. на двоих), Pine Beach Belek (от 204 тыс. руб.). За 224 тыс. доступен тур в LIU Resort в Сиде.

Отдых в премиум-отелях Maxx Royal Belek Golf & Spa и Cullinan Golf Resort Belek доступен самое раннее с 27 мая. Недельные туры обойдутся в 518 и 580 тыс. руб. на двоих соответственно.

Другая проблема, отмеченная агентствами, – трудности с авиабилетами из Москвы в Анталью.