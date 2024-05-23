Названа страна, активней других развивающая экономику ради туризма

Рейтинг государств по их вкладу в экономику составили эксперты Всемирного экономического форума, проанализировавшие данные за последнюю пятилетку.

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В лидеры выбилась Республика Узбекистан: она обогнала Албанию, Саудовскую Аравию, Индонезию, ОАЭ, Египет и еще ряд популярных у путешественников туристических стран.

Как отметили в Ассоциации туроператоров, для россиян становится доступным элитный отдых в Узбекистане.

Интенсивность бронирования туров в Узбекистан превышает прошлогодние показатели, причем аппетиты туристов растут.

Ситуация в туриндустрии Узбекистана кардинально изменилась за последние лет пять: построены и реконструированы аэропорты, дороги, появились тысячи новых гостиниц от семейного типа до фешенебльных отелей международного класса.

Сегодня туризм в этой среднеазиатской республике развивается быстрыми темпами.

Так, в 2023 году сюда приехали почти 570 тыс. туристов из России, что втрое больше, чем годом ранее.

Растет турпоток из других стран СНГ. Туристов привлекает спокойная, доброжелательная атмосфера, толерантное отношение местных жителей, пишет www.ng.ru.

Ранее сообщалось, что число поездок россиян за границу в первом квартале 2024 года выросло почти на 10 %.