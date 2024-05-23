В Египте заговорили об амбициозных турпланах

В знаменитом курортном городе Шарм-эль-Шейхе проходит первый туристический форум африканских стран, основная идея которого – продвижение турзон Египта, курортов Красного моря и всей континентальной части материка на мировом рынке туризма.

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По словам министра туризма и древностей Ахмед Исса, за последние годы Египту удалось достичь серьезных успехов в развитии туриндустрии.

Взытыми темпами уже к 2030 году страна может привлекать до 30 миллионов туристов в год.

На сегодняшний день достигнута рекордная выручка от туризма - за четыре месяца текущего года она превысила 4,3 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше, чем годом ранее за этот же период.

Согласно проведенным исследованиям, 55 % мирового турпотока приходится на культурный, приключенческий, пляжный и семейный туризм.

Египет может уверенно конкурировать с другими странами по каждому из этих направлений, заверил Исса.

Как подчеркнул губернатор Южного Синая Халед Фуда, туризм играет весьма значимую роль в развитии не только Египта и других стран Африки, но и во всем мире.

«У Африки очень большой потенциал, чтобы стать главным направлением мирового туризма. Это сотни тысяч километров пляжей, многочисленные озера, водопады, прекрасная природа и развитая инфраструктура», - пояснил глава мухафазы.

По его словам, на континенте - множество регионов, отвечающих всем потребностям туристов.

Участниками первого туристического форума в Шарм-эль-Шейх стали представители более 2000 турагентств из 30 стран. Из них 500 представителей - из России, пишет profi.travel.

Ранее в Средиземноморье начала активно развиваться новая курортная зона.