Норвегия введет дополнительные ограничения на въезд для туристов из России

Правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.

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Как отмечается на сайте норвежского правительства, новые правила начнут действовать с 29 мая.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в заявлении.

Ограничения затронут также тех, у кого есть шенгенская виза от других стран соглашения. Власти Норвегии могут сделать исключение для российских граждан, которые едут с целью работы или учёбы, а также в гости к проживающим в стране родственникам.

Ранее в МИД Чехии предложили бессрочно продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии.