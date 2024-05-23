Норвегия запретит въезд российским туристам

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости

© риа новости

С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. При этом могут быть сделаны исключения для приезжающих в гости к родственникам, а также прибывающих в страну с целью работы или учебы.

В 2023 году министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель объяснила, что Норвегия пока не ввела полный запрет на въезд россиян в страну по финской модели из-за слишком маленького количества въезжающих в страну граждан России. При этом практика выдачи виз российским гражданам норвежскими властями была ужесточена в мае 2022 года.