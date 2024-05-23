Спрос россиян на летний отдых в Абхазии вырос за год в три раза

Спрос россиян на летний отдых в Абхазии в 2024 году вырос в три раза по сравнению с годом ранее, страна опередила Турцию и возглавила рейтинг самых популярных курортных направлений за рубежом. Об этом говорится в результатах исследования одного из крупнейших в стране сервисов онлайн-бронирования отелей "Островок" (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Абхазия поднялась на первое место среди всех курортных стран по числу бронирований, сместив с этой позиции Турцию, которая лидировала в рейтинге в 2022 и 2023 годах. Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза. При этом доля направления в общем объеме бронирований в отелях за рубежом увеличилась почти в два раза - с 7% до 13%", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, в топ-10 курортных направлений за рубежом входят Абхазия, Турция, Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы. Помимо Абхазии значительный рост спроса отмечается по азиатским пляжным направлениям - на 91% год к году. Среди них самые высокие темпы роста наблюдаются в Индонезии, где число бронирований выросло в три раза относительно прошлого июня, а также в Таиланде - на 75%.

Число бронирований в курортных странах Ближнего Востока увеличилось на четверть. При этом заметный всплеск - на 55% год к году - отмечается в ОАЭ. В Турции показатель увеличился на 27%. Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и необходимость получения визы, вырос интерес российских туристов к отдыху в Греции - спрос на местные отели увеличился на 74% относительно прошлого года, отметили эксперты.

В целом спрос на пляжный отдых за границей в июне вырос на 80% относительно прошлого года. Доля всех зарубежных направлений в общей структуре бронирований на июнь выросла с 10% в 2023 году до 14%. При этом на пляжные курорты приходится 33% от всех бронирований в отелях за границей. В 2023 году показатель был меньше - 29%.

Российские курорты

Согласно исследованию, спрос на российские курорты в июне также вырос относительно прошлого года. Число бронирований отелей в черноморских регионах Краснодарского края и Крыма, каспийского и балтийского побережья, а также Кавказских Минеральных Вод суммарно увеличилось на 10% относительно прошлого июня.

В топ-10 российских курортных направлений на начало лета входят Сочи, Анапа, Геленджик, Махачкала, Светлогорск, Пятигорск, Дербент, Кабардинка, Минеральные Воды и Новороссийск. Помимо курортных направлений высокий спрос на отели и апартаменты отмечается в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде и Махачкале.

Стоимость отдыха

Средняя стоимость забронированной ночи в отеле на июнь по зарубежным курортным направлениям составляет 7,6 тыс. рублей - показатель практически не изменился относительно 2023 года (-1%), сообщили в "Островке".

При этом самые дорогие бронирования туристы совершают в отелях на Мальдивах - в среднем 37,4 тыс. рублей за ночь. На Кипре стоимость забронированной ночи в среднем составляет 11,3 тыс. рублей, на Шри-Ланке - 10,8 тыс. рублей, в ОАЭ - 10,7 тыс. рублей, в Турции - 10,1 тыс. рублей. Размещение стоимостью до 10 тыс. рублей туристы планируют в Египте - 7,9 тыс. рублей за ночь, Таиланде - 6,6 тыс. рублей и во Вьетнаме - 5,7 тыс. рублей. Самое бюджетное проживание в Абхазии - 5,3 тыс. рублей и Малайзии - 4,9 тыс. рублей.

Средняя стоимость забронированной ночи на июнь в России составляет в среднем 5,2 тыс. рублей - на 18% выше, чем в 2023 году.