Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «опасно ходить с бородой»

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и во время поездки удивился одной местной особенности. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в этой стране Средней Азии опасно ходить с бородой.

«Когда я спросил у своего местного гида-таджика, то с удивлением для себя узнал, что при всех "бородатых" традициях, в последние десятилетия мужчинам и правда нельзя носить растительность на лице!» — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Он пояснил, что борьба с бородами началась почти сразу после окончания гражданской войны в Таджикистане 1992-1997 годов, во время которой правительственным войскам противостояли радикальные оппозиционные группировки, часто базировавшиеся в соседнем Афганистане.

«И хотя с тех событий прошло более двух десятилетий, власти и в нынешнее время все еще видят значительную опасность для страны от радикальных исламистов. И в числе путей противодействия разрастанию поддерживающих подобных взгляды в том числе и ряд запретов», — рассказал блогер.

Россиянин добавил, что запрет на бороды в стране неофициальный, но, несмотря на это, иногда проходят милицейские рейды с задержанием мужчин, которые его нарушают.

«Бородатые мужчины на улицах в Таджикистане все-таки встречаются. Правда, как правило, это пожилые люди», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер пообедал в придорожном кафе Таджикистана и описал его фразой «настоящий оазис». Россиянин восхитился «фантастическим» вкусом местных блюд.