В аэропортах Турции будут досматривать всех пассажиров

Всех без исключения пассажиров будут досматривать в аэропортах Турции. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу, комментируя соответствующий законопроект.

Местные СМИ в этой связи пишут, что пассажир, отказавшийся от прохождения личного досмотра и своих вещей в аэропорту, не будет допущен на рейс.

"Турция - член Международной организации гражданской авиации и одна из стран, которая хорошо выполняет ее требования. Если вы путешествуете на самолете, то должны разрешить все виды досмотра, должны подчиняться общепринятым правилам вне зависимости от того, кем являетесь. Всех обыскивают, если существует риск", - сказал министр в эфире телеканала CNN turk.

Он добавил, что правила, касающиеся досмотра пассажиров в аэропортах, пытаются оспорить в судебных инстанциях, не приведя подробностей.

В основных аэропортах Турции существуют два пункта досмотра: один при входе в зоне общего доступа, второй в так называемой чистой зоне после регистрации на рейс. Все они оснащены современным оборудованием, при необходимости проводится физический досмотр.