Для безвизового обмена с Китаем добавили туроператоров

Минэкономразвития опубликовало список российских туроператоров, которые могут отправлять туристов в Китай в рамках межправительственного соглашения о групповом безвизовом обмене. Обращает на себя внимание, что компаний стало в 1,5 раза больше – на данный момент 559 туроператоров, в прошлом году было 364. В лидерах – Москва (110 туроператоров), Санкт-Петербург (98), а также регионы, граничащие с Китаем: Приморский (49) и Хабаровский (28) края и Иркутская область (33).

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«По согласованию с китайской стороной обновленный список туроператоров вступает в силу с 27 мая 2024 года. При этом действие списка КНР продлевается на новый период без изменений», – пояснили в Минэкономразвития. «Это формальный момент, который означает: все, кто работал, будут работать и дальше, – прокомментировал председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме “Мир без границ” Александр Львов. – Хорошо, что списки опубликованы гораздо раньше, чем в прошлом году (в 2023-м это произошло в июле. – Ред.), плохо, что не с 1 апреля, как это предписано межправсоглашением. Но как есть. Все равно все причастные ведомства молодцы».

В ближайшем будущем, по мнению эксперта, стоит ждать новой версии документа о безвизовом обмене – проект проходит согласования. Наиболее важные новшества, которые в него заложены, это уменьшение количества группы с 5 до 3 человек, а также увеличение продолжительности поездки до 21 дня.

Кроме того, до конца года должна заработать цифровая платформа, которая теоретически способна облегчить жизнь турбизнесу.

«Речь идет о передаче данных от туроператора через орган координации, который в электронной форме должен согласовывать списки туристов, до границы. Это важно в том числе и чтобы туроператоры не бегали по инстанциям с бумажками. Минэк говорил, что второе полугодие 2024-го – это срок реализации данного проекта, и пока я не вижу, что могло бы этому помешать», – добавил Александр Львов.

Увеличение числа туроператоров, работающих с Китаем, может говорить о том, что в теории вырастет ассортимент туров в Поднебесную. Однако в то же время не исключено и другое: в значительной степени список компаний пополняется за счет тех, кто намерен принимать китайцев в нашей стране.

Напомним, на прошлой неделе в Минэкономразвития заявили, что Россия и Индия к концу года готовы запустить групповой безвиз для туристов. Механизм будет аналогичен тому, который сейчас действует с Китаем и Ираном.