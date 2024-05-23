Работники аэропорта кидали багаж пассажиров за тысячи долларов и попали на видео

Работники аэропорта кидали багаж пассажиров с дорогими клюшками для гольфа на пол и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Delta Airlines, однако неизвестно, в каком именно аэропорту это случилось. На записи видно, как двое мужчин переносят багаж пассажиров из самолета в отдельную тележку. Когда очередь доходит до сумок с клюшками стоимостью около несколько тысяч долларов, они неаккуратно бросают их на землю перед тем, как уложить к другим чемоданами.

Ранее небрежное обращение работников аэропорта с багажом пассажиров рейса авиакомпании из Австралии Qantas попало на камеру и вызвало возмущение пользователей сети. На кадрах видно, как при выгрузке вещей трое сотрудников наземных служб аэропорта Мельбурна берут чемоданы и, подбрасывая их высоко в воздух, со смехом швыряют на конвейерную ленту.