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"Аэрофлот" внедрит оплату покупки билетов по биометрии в точках продаж

"Аэрофлот" намерен до конца июня внедрить оплату авиабилетов по биометрии в своих точках продаж. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по информационным технологиям Антон Мацкевич.

«Аэрофлот» внедрит оплату покупки билетов по биометрии в точках продаж
© РИА Новости
"То есть любая транзакция может быть подтверждена для любого жителя России, для любого нашего гражданина через биометрические параметры", – цитирует ТАСС замглавы "Аэрофлота".

Мацкевич также заявил, что к концу года компания собирается запустить авторизацию через Сбер ID, которой можно будет воспользоваться при входе в кабинет "Аэрофлот бонус".

Кроме того, в планы организации входит открытие продаж дополнительных услуг на стойках регистрации в аэропортах России. Мацкевич отметил, что это может произойти в начале IV квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" разрешил перевозить питомца на соседнем кресле в самолете. Воспользоваться этой услугой смогут также пассажиры дочерней авиакомпании "Россия". Такое решение было принято в связи с популярностью этой опции среди владельцев небольших животных, уточнили в компании.

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