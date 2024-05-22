Туристы отсудили у «Аэрофлота» 119 тысяч рублей

«Аэрофлот» заплатит туристам 119 тыс. руб. за отмененный полет, сообщает Свердловский областной суд в своем телеграм-канале.

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Екатерина и Александр еще в октябре 2023 года купили билеты из Екатеринбурга в Пхукет с пересадкой в Москве и обратно за 49 254 руб. После оплаты туристам пришли электронные чеки и маршрутные квитанции.

Несколько дней спустя путешественники узнали, что полет не состоится. Перевозчик разорвал договор из-за «некорректного оформления билетов в силу технических причин». Деньги авиакомпания вернула, кроме того, предоставила скидки на 30% от цены билетов и индивидуальные промокоды.

После этого цена билетов выросла – на момент предъявления иска она достигала 168 470 руб. В ответ на это Елена и Александр обратились в суд с требованием возместить им разницу стоимости билетов на момент их оформления и фактической суммой, которую они заплатили. За вычетом денег, которые «Аэрофлот» вернул, она составила 118 946 руб.

Районный суд встал на сторону ответчика, потому что из-за технического сбоя авиакомпания не могла выполнить заказ, а цены на сайте были ошибочными. Но в вышестоящей инстанции вину «Аэрофлота» признали. Областной суд объяснил, что в предложении о продаже билетов были все условия договора, в том числе и стоимость поездки. Это значит, что информация была публичной офертой, и менять стоимость перелета после продажи билетов перевозчик права не имел.

Судебные тяжбы из-за дешевых билетов в Таиланд

продолжаются с 2023 года. Авиакомпания выложила перелеты по очень соблазнительным ценам, было куплено около 3 тыс. мест. После этого «Аэрофлот» понял свою ошибку, вернул пассажирам деньги и аннулировал рейсы. Туристов это не устроило, и они стали массово обращаться в суды.