Визовый центр Франции возобновил онлайн-запись для желающих получить шенген

В визовый центр Франции снова можно записаться через личный кабинет. Первыми об этом просигнализировали телеграм-боты, которые с утра начали автоматически выдавать сообщения о свободных местах, чего не делали с апреля.

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Первые туристы уже смогли записаться на подачу документов, но пока что и они, и посредники, помогающие в оформлении виз, говорят о событии со сдержанным оптимизмом. Французский ВЦ, по их мнению, переживал технические проблемы VFS Global очень сложно. Найти решение не могли больше полутора месяцев. Люди опасаются, что наплыв посетителей снова может что-нибудь сломать. За это время все заинтересованные в шенгенах смирились с записью по телефону. Приходилось звонить десятками и сотнями раз в надежде на ответ оператора на горячей линии.

Судя по реакциям заявителей на визу, записаться в онлайне в первые часы получалось не у всех. Система не справлялась с большим количеством желающих поймать слот. Те, кто в итоге пробился и записался, сообщают, что французы отменили предварительную оплату сервисного сбора на сайте. Сегодня туристы и боты активно разбирали места на последнюю неделю мая.

Наряду с общим позитивом есть и те, кто негативно оценивает перезапуск онлайн-системы записи: «С телефоном была хоть какая-то гарантия записаться и не переплачивать визовым агентствам, так как ты соревновался с человеком. А сейчас снова платные боты все слоты будут перехватывать, и придется переплачивать за их услуги».

Ранее TourDom.ru писал, что сбор за оформление шенгена

повысят с 80 до 90 евро, но на Францию еще можно подать до увеличения стоимости.