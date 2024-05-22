Российские туристы уже бронируют туры в Таиланд на Новый год

Туристы начали интересоваться турами на зимний сезон 2024/2025, в частности, на новогодние праздники. Об этом сообщают участники телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В».

Клиенты спрашивают и бронируют осенние и зимние туры в Таиланд, ОАЭ, Турцию, на Мальдивы. На зиму больше запросов по Таиланду, на осень – по Турции.

«Мы уже активно бронируем новогодний Таиланд - Пхукет и Паттайю, - говорит турагент Анна. – Чаще туристы выбирают популярные отели 4-5*, которые потом встанут в стоп. Некоторые уже сейчас даже не всё подтверждают».

По данным систем бронирования, 10-дневный тур на январские каникулы с размещением в 3* отеле Пхукета и вылетом из Москвы в период с 27 по 30 декабря можно забронировать за 270 тыс. руб. на двоих.

Отдых в востребованных 4* гостиницах обойдется примерно на 100 тыс. дороже. В частности, за 372 тыс. предлагается тур с проживанием в Nai Yang Beach 4* на Пхукете. Здесь и далее рассматриваем поездки на 10 дней (9 ночей) на двоих с отправлением из Москвы в последние дни декабря.

За 450 тыс. руб. можно приобрести тур с размещением в 5* отеле Graceland Khao Lak beach на острове Као Лак. Отдых в популярных Katathani Phuket Beach Resort и Centara Grand Beach Resort на Пхукете обойдется в 567 и 650 тыс. руб. соответственно.

Продажам на зиму способствует тот факт, что туроператоры сохранили лояльные условия раннего бронирования.

В частности, у Pegas можно заказывать туры с 10%-ной предоплатой. Оставшаяся сумма вносится не позднее 10 банковских дней до вылета. Однако при вылете в новогодние праздники туристы оплачивают 50% его стоимости.

Coral Travel предлагает своим клиентам при заказе туров на зиму вносить 20%-ную предоплату, полную стоимость они перечисляют за 3 недели до вылета.