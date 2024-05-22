Эксперт назвал самые популярные турнаправления Африки и Южной Америки

Эти направления отвечают всем условиям комфортного отдыха, подчеркнул Сергей Голов, президент Союза туристических агентств России, в беседе со Sputnik.

© runews24.ru

По его словам, в Африке можно посетить сафари Большая пятерка, попробовать забраться на самую высокую вершину континента - гору Килиманджаро.

Также здесь прекрасные пляжи - в том же Занзибаре.

Что касается Венесуэлы, там лучше остановиться на крупнейшем острове Маргариты, советует эксперт.

Среди неклассических направлений для летнего Голов выделил также Китай.

По его словам, на сегодняшний день страна превысила доковидный уровень бронирований.

Ранее страна восходящего солнца вошла в первую тройку государств мира по турнаправлениям.