Япония вошла в первую тройку государств мира по турнаправлениям

Страна восходящего солнца получила высокие оценки за свои природные и культурные ресурсы и транспортную инфраструктуру, сообщило деловое агентство Kyodo News.

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Рейтинг возглавили Соединенные Штаты Америки, на втором месте – Испания. При этом Япония стала лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По культурным ресурсам (археологическим памятникам и развлекательным заведениям) страна заняла 2 место; в категории наземной и портовой инфраструктуры - 4-е.

В то же время у Японии довольно низкие показатели по ценовой конкурентоспособности, туристическим услугам и показателям инфраструктуры.

И это несмотря на то, что страна имеет высокий рейтинг в категории ресурсов, не связанных с досугом.

Ранее сообщалось, что Россия возводить сеть разведовательных баз на Курильских островах.