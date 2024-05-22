Япония вошла в первую тройку государств мира по турнаправлениям

Страна восходящего солнца вошла в первую тройку государств мира по турнаправлениям
Страна восходящего солнца получила высокие оценки за свои природные и культурные ресурсы и транспортную инфраструктуру, сообщило деловое агентство Kyodo News.
Рейтинг возглавили Соединенные Штаты Америки, на втором месте – Испания. При этом Япония стала лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По культурным ресурсам (археологическим памятникам и развлекательным заведениям) страна заняла 2 место; в категории наземной и портовой инфраструктуры - 4-е.
В то же время у Японии довольно низкие показатели по ценовой конкурентоспособности, туристическим услугам и показателям инфраструктуры.
И это несмотря на то, что страна имеет высокий рейтинг в категории ресурсов, не связанных с досугом.
Ранее сообщалось, что Россия возводить сеть разведовательных баз на Курильских островах.