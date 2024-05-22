Популярный итальянский город-курорт пытается сократить наплыв туристов

Платные въезды для туристов в Венецию оказались неэффективной мерой по ограничению потока гостей.

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Количество туристов увеличилось на 5 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, достигнув 75 тысяч за один день.

Городской совет признал, что платный въезд не помог уменьшить приток туристов, и назвал его «бесполезным и вредным».

Мэр Венеции заявил, что они продолжат искать решение этой проблемы, но конкретных планов пока нет.

С апреля нынешнего года с однодневных туристов взимают плату в 5 евро, «билеты» можно купить как онлайн, так и на основных точках въезда, проверяют их специальные контролёры.

Венеция и его жители страдают от социального опустошения.

Туризм буквально выгоняет их из домов. Есть целые районы, которые были освобождены от венецианцев ради сдачи жилья туристам.

Если эта тенденция сохранится, то с математической уверенностью можно сказать, что город умрет, пишет «Турпром».

Ранее назван топ-10 самых переполненных городов России.