Туристы смогут сэкономить на перелетах на Хайнань

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов из Красноярска на китайский курортный остров Хайнань.

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Прямые рейсы в аэропорт города Санья начнутся 29 июня и будут выполняться трижды в неделю, туда – по понедельникам, четвергам и субботам, обратно – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Места по безбагажному тарифу «Эконом Лайт» на 29 июня с возвращением в Красноярск 7 июля предлагаются за 40,8 тыс. руб., за перевозку чемодана нужно доплатить 8 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 09:00 23 мая. – Ред.).

© Tourdom.ru

Прежде в свободной продаже были только билеты на рейсы из Красноярска на Хайнань через Москву. Такой вариант не только утомительный и продолжительный по времени, а и более дорогой. На те же даты с 29 июня по 7 июля – от 77,3 тыс. руб. Время в пути – от 18 часов в каждую сторону, тогда как на прямых перелетах – 6–7 часов.

Туристам, предпочитающим организованный отдых, доступны турпакеты из Красноярска на Хайнань туроператора Библио-Глобус, стратегического партнера «Аэрофлота». Туры недельной продолжительности в отели 3* с прямыми перелетами рейсами нацперевозчика на дату отправления 29 июня можно купить по ценам от 147 тыс. руб. за двоих. Въезд на китайский остров – по безвизовому списку.