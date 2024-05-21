Принимают ли «старые» доллары в Турции

С началом летнего туристического сезона в интернет-чатах турагентов все активнее обсуждают тему: с какой наличной валютой лучше всего ехать на турецкие курорты. Такой вопрос туристы регулярно задают туркомпаниям в связи с тем, что российские банковские карты сейчас не принимают практически нигде за границей. Исключение – лишь несколько стран, Турция в их число не входит.

Проживающая в Анталье турагент Мария Шекер подтвердила порталу TourDom.ru: «старые» доллары в Турции крайне неохотно берут в обменных пунктах. Могут и вовсе отказать либо конвертировать в лиры по очень невыгодному курсу. Между тем купить в российских банках купюры нового образца, т. е. выпущенные после 2006 года, непросто даже в Москве, не говоря уже о региональных городах.

Очевидный выход – ехать с европейской валютой, ограничений по приему евро нет. В некоторых обменниках не прочь взять и наличные рубли, но курс вряд ли порадует туристов – примерно 3,5 руб. за лиру, притом что официальный – около 3 руб. Менять рекомендуется только в крайних случаях, и небольшие суммы. А вот картами «Мир», несмотря на то что формально их в Турции не признают, кое-где все же можно расплатиться. Например, в некоторых небольших магазинчиках, торгующих кожаными и меховыми изделиями, – продавцы могут сами предложить перевести рубли с российской карты. Принимают оплату «Миром» порой и представители туроператоров – за экскурсии, купленные на месте.

В Турции также работают выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay. Правда, из-за санкций на их обслуживание за границей постоянно, а главное – непредсказуемо вводятся все новые ограничения. В торговых центрах крупных турецких городов пока можно расплатиться UnionPay, эмитированными Газпромбанком. Что касается карт других банков, лучше уточнять перед поездкой, говорит Мария Шекер.

Ранее мы писали о том, какова ситуация с обменом наличных долларов старого образца не только в Турции, а и в других популярных у российских туристов странах – ОАЭ, Египте, Таиланде, на Шри-Ланке.