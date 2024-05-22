Чем заняться в Грузии, если вы там впервые

Чурчхелла и хачапури. Горы и древние храмы. Гостеприимство и любовь. А за чем в Грузию едете вы? Пока вы задаетесь этим вопросом, рассказываем, чем там заняться. И заодно напоминаем: добраться туда можно не только прямым рейсом, например, до Тбилиси или Батуми, но и через Владикавказ. Перейти границу на КПП «Верхний Ларс», который находится в горах, то еще приключение.

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Прийти в восторг «высоко-высоко в горах»

Б — безмятежность. Именно такое ощущение дарят местные горы, одной из которых является любимый туристами Казбек. Вокруг почти альпийские луга, где пасутся овцы, над головой — голубое небо с белыми барашками, а впереди — вершина Казбека, которая открывается далеко не всем. Можно подняться к церкви Троицы Грегети, где некогда хранился крест святой Нино, покровительницы Грузии, или даже дойти до пещерного монастыря Бетлеми IV-V веков постройки.

Найти самые секретные локации в Старом Тбилиси

Узкие улочки, резные балкончики, кованые решетки — гуляем по историческому центру. Заходим в парадную «Калейдоскоп» с разноцветными витражами, фотографируемся на фоне мурала с изображением Фриды Кало, ищем двор с ромбообразной лестницей и обнимаемся с кошками, сидящими на старинном «кадиллаке» в еще одном секретном сквере. А чуть ли не самый лучший вид на старый город открывается с веранды в женском монастыре Преображения Божьего.

Попариться в серных банях

Правый берег реки Куры в Тбилиси усеян кирпичными куполами будто шляпками грибов. Это комплекс-квартал знаменитых серных бань, которые построены на сернистых источниках. Самая красивая — Орбелиановская — похожа на украшенную изразцами мечеть. В этой бане в свое время парился, ни о чем не парясь, сам Пушкин. Надеемся, поэт смог оценить целительный эффект местной водички, которая снимает боль в мышцах и нервное перенапряжение.

Забыть про диету

Отламываем кусочек хачапури по-аджарски, макаем в желток в центре мягчайшей выпечки с тягучим сулугуни и отправляем в рот. Берем хинкали с бараниной за хвостик, надкусываем, выпиваем душистый бульон и только потом наслаждаемся мясом. На очереди — шашлык: как с ним обращаться, вы и так знаете. А еще вон там на столе пхали из орехов с зеленью и рулетики из баклажанов. А на десерт — имеретинский сыр и гранатовая чурчхелла. Диета? Нет, не слышали!

Испить боржоми и «Воды Лагидзе»

Легендарную целебную минеральную воду боржоми знают все. Почему бы не отведать ее прямо из источников, которые находятся в долине Боржоми? В Тбилиси ценителям понравятся лимонады «Воды Лагидзе», рецепт которых разработал ученик аптекаря Митрофан Лагидзе в 1887 году. Сливочный или шоколадный, крем-сода или тархун — напитком особенно приятно наслаждаться в летний зной.

Почувствовать себя Лермонтовым

«…Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь…»

Вспоминаем школьную программу по литературе и поэму «Мцыри» Михаила Лермонтова, в частности, глядя с обзорной площадки на место слияния тех самых двух рек — Арагвы и Куры. Поднимаемся еще вверх по холму — и мы у древнего православного монастыря Джвари, построенного в VII веке.

«Столбы обрушенных ворот // И башни, и церковный свод…» — монастырь тоже увековечен в поэме Лермонтова.

А у подножия горы раскинулась первая столица Грузии — Мцхета. Туда тоже стоит заглянуть.

Переполниться любовью

Самый романтический город — Сигнахи. По легенде, бог велел ангелу по имени Сигнахи уничтожить городок, жители которого погрязли во грехе. Но ангел ослушался и решил сделать людей добрее, подарив каждому часть своего сердца. Ангел растворился, а Бог, увидев, что люди раскаялись, воскресил героя. Продолжая тему любви: в Сигнахи есть круглосуточный загс. А самые известные в Грузии влюбленные ждут в Батуми — это «Али и Нино» — гигантская скульптура мужчины и женщины, которые двигаются навстречу друг другу, а потом трагично расходятся.

Узнать, где родилось вино

Грузия — родина виноградарства и виноделия? Факт этот, кстати, не доказан, зато на территории страны найдена старейшая в мире косточка окультуренного винограда. Ей 8000 лет! В наше время в Грузии произрастает более 500 сортов плодовой лозы, а главным винодельческим регионом считается Кахетия с его Алазанской долиной, откуда родом один из древнейших сортов винограда «саперави».

Исследовать пещерные города

Монастырь Вардзия действует до сих пор, а вырублен он был в скалах в XII-XIII веках во времена правления царя Георгия III. По легенде, когда его дочь, царица Тамара, была ребенком, то любила играть в пещерах. Еще одна локация — менее туристический, но не менее атмосферный и даже более древний (3000 лет) пещерный город-крепость Уплисцихе. Он был крупным языческим центром до принятия Грузией христианства.

Искупаться в море

В Грузии так много достопримечательностей (и вкусной еды, будем честны), что о пляжном отдыхе туристы частенько забывают. А между тем побережье длиной в 100 км — это веский аргумент, чтобы выделить время на солнечно-морские ванны. Главный курорт, безусловно, Батуми. Но можно остановиться и в близлежащих Гонио или Квариати, а также в Сарпи или Чакви, известном своими эвкалиптовыми рощами.