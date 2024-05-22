Россиянам, собирающимся в Италию, следует знать, что Евросоюз принял решение увеличить сборы за выдачу шенгена с 11 июня: за туристическую визу придется заплатить на 12,5% больше – 90 евро, а для детей 6–12 лет – половину суммы. Редакция обобщила информацию о визовых правилах в стране, возможных авиарейсах и работе российских карт UnionPay.

Виза в Италию – по фингарантии

Италия – одна из немногих стран Евросоюза, которые продолжают активно выдавать россиянам туристические визы. Чаще всего соискателям оформляют разовое разрешение под сроки экскурсионной поездки или пакетного тура, посещения выставки или шопинга. Побывавшие ранее в ЕС могут надеяться на мультишенген сроком полгода-год, а то и больше.

Туристам предложено обращаться в визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде регионов. На портале ВЦ предусмотрена онлайн-запись, приведен перечень документов и рассказана последовательность действий для соискателя. Услуга приема – платная.

Чтобы получить шенген Италии, обязательно нужно подтвердить наличие денег на банковском счете. Также понадобится справка с работы с указанием дохода. Пенсионеры и студенты приносят свои удостоверения. Если денег не хватает до рекомендованного уровня, разрешено попросить у друга спонсорское письмо.

Другие требования стандартные: загранпаспорт с действием от 3 месяцев после выезда из ЕС и две чистые страницы в нем. Надо показать обратные билеты и бронь в отеле или ваучер туроператора. Медстраховка необходима с покрытием от 30 тыс. евро.

Еще в начале года рассмотрение документов занимало 15–20 дней, а в мае визовые запросы обрабатывают до 45 дней из-за технических проблем. При этом на сайте ВЦ VMS предупреждают, что надо опасаться посредников, которые якобы готовы ускорить процесс.

В Рим, Милан и Неаполь – из Москвы

Рейсы в Италию предлагают со стыковками в разных странах и со сменой авиаперевозчиков. Среди хабов – Стамбул, Баку, Тбилиси и другие города.

Всего 6 часов занимает маршрут Москва – Белград – Рим на бортах Air Serbia, вылет и возвращение в Шереметьево ранним утром. На сайте по бронированию перелеты туда-обратно предлагали от 108,5 тыс. руб. с ручной кладью и доплатой за багаж 6,3 тыс. руб., в частности, с вылетом 25 июля и обратно на 11 августа.

Билеты до Рима от 55,5 тыс. руб. без багажа были на 26 июля с возвращением 11 августа. Вылет из Домодедово вечером на самолете авиаперевозчика FlyOne Armenia – до Еревана, там самостоятельная пересадка на рейс Wizz Air Malta с прибытием в римский аэропорт Фьюмичино. Назад в Москву – теми же авиакомпаниями, но только посадка будет утром во Внуково. Время в пути – по 10,5 часа.

По маршруту Москва – Венеция среди рейсов также в основном перелеты со сменой авиаперевозчика. Например, с вылетом 28 июля и возвращением 11 августа были билеты от 75 тыс. руб. с ручной кладью. Сначала рейс Utair Внуково – Ереван, а оттуда – на самолет Wizz Air Malta до аэропорта Марко Поло. Времени на самостоятельную пересадку достаточно: всего в дороге – около 17 часов. Возвращение домой на бортах Air Serbia через Белград в Шереметьево за 6 часов.

Из Москвы до Милана также немало предложений. Например, «Азербайджанские авиалинии» доставят по маршруту Внуково – Баку – аэропорт Мальпенса. На сайте авиаперевозчика билеты туда-обратно за 80,3 тыс. руб. с багажом, в частности, на 28 июля и обратным перелетом 11 августа. В дороге 22,5 и 21 час соответственно с длительной ночной стыковкой.

В обменниках Рима – комиссия

В Италии принимают российские карты UnionPay от Газпромбанка, Россельхозбанка, Азиатско-Тихоокеанского банка и «Примсоцбанка». Как отметили в соцсетях, туристы без проблем получали наличку в банкоматах Unicredit, Intesa и ряда других итальянских банков. Безналичная оплата проходила в торговых точках примерно через раз – все зависит от установленных в них POS-терминалов.

Нарекания вызывает обмен тех же долларов на евро – эту услугу предоставляют обменники и почтовые отделения. В чате рассказали, что в Риме не только разные курсы, но и комиссии – до 20% плюс дополнительный сбор. В итоге за 100 долларов на руки выдавали по 70–85 евро. Среди советов – не выпуская своих денег из рук, попросить написать на бумажке сумму к выдаче, затем обойти несколько обменников и выбрать оптимальный вариант.

С банкнотой достоинством в 500 евро также путь только в обменник – вряд ли можно найти место, где ее примут. За размен взяли плату – 10 евро, поделились в паблике. В соцсетях есть объявления от нелегальных менял, которые давали наличные евро за безналичные российские рубли.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры стали активнее предлагать групповые экскурсионные туры в Италию с конкретными датами заезда.