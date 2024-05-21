Поток туристов в Китай нагнал доковидный уровень

Поток туристов из России в Китай превысил доковидный уровень, следует из данных Росстата. С января по март текущего года в Китай с целью отдыха въехало 163 тыс. человек. В аналогичный период 2019-го – 161 тыс.

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При этом общее количество граждан, пересекающих границу, пока далеко от допандемийных показателей. Если в первом квартале 2019 года выехало больше 546 тыс. россиян, то в 2024-м эта цифра достигла только отметки 326 тыс. Это связано с низким трафиком в Китай через наземные пункты пропуска. В 2024 году на личных машинах в КНР отправилось всего 152 тыс. человек, а в 2019-м этот способ передвижения предпочло почти 493 тыс.

Однако количество туристов из России, которые вылетали в Китай на самолетах, резко увеличилось начиная со второго квартала 2023 года. Тогда Пекин снял ограничения на авиаперелеты, введенные во время COVID-19. Китай снова начал выдавать визы иностранцам и даже открыл два центра в России. Для туристов, въезжающих в составе групп, с 1 августа действует безвиз – таким путешественникам разрешили находиться в КНР до 15 дней.

В ответ на выросший спрос авиакомпании запустили дополнительные рейсы. «Аэрофлот» летает в шесть китайских городов, среди которых Шанхай, Хайнань, Гонконг, Гуанчжоу и др. S7 возит туристов в Пекин из Владивостока, Новосибирска и Иркутстка, а «Уральские авиалинии» к рейсам до столицы планируют добавить перелеты в Харбин. Проводят рейсы из России и китайские авиакомпании. Например, Air China и Hainan Airlines летают из Москвы в Пекин. China Eastern предлагает билеты в основные провинции КНР из Москвы и Санкт-Петербурга. China Southern Airlines забирает пассажиров только в столице.

Китай стал важным транспортным хабом для туристов, которые едут в соседние страны, например в Японию или Южную Корею. Для тех, кто летит с пересадкой, КНР дает бесплатную временную визу до 144 часов. Шесть суток можно гулять по Ханчжоу, Нанкину, Нинго, Шанхаю и другим городам. В Чаншу, Гуйлине и Харбине стоповер короче, улететь нужно через 72 часа.

Недавно TourDom.ru писал, что безвиза с Китаем для индивидуальных туристов пока ждать пока не стоит, но для групп его смягчат. В частности, пребывание в стране продлят до 21 дня, а минимальное количество людей в компании снизят с 5 до 3.