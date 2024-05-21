Чартер в Тунис из Москвы вновь отложили

Начало прямой полетной программы из Москвы в Монастир (Тунис) вновь переносится. Рейсы авиакомпании Nouvelair Tunisie должны были начаться еще в конце апреля, затем их отсрочили на 1 июня. Теперь же на сайте туроператора «Гранд Экспресс», заказчика перелетов, значится новая дата – 17 июня, частота отправления лайнеров – раз в 10 дней.

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Как пояснили порталу TourDom.ru в туроператорской компании, туристам, уже успевшим забронировать и оплатить туры из российской столицы на даты до 17 июня, предлагается на выбор несколько вариантов. Можно перенести поездку на более поздний период либо отправиться в Тунис из Санкт-Петербурга или же воспользоваться стыковочными регулярными рейсами из Москвы – GDS-туры на них предлагаются, например, с пересадкой в Стамбуле (Турция). Перебронирования осуществляются по актуальным ценам на сайте туроператора. Если альтернативный тур дешевле изначального – вернут разницу, если дороже – нужно доплатить. Кроме того, можно получить полный возврат денег без удержания ФПР (фактически понесенных расходов) туроператора.

Тему очередной отсрочки прямой полетной программы в Тунис из Москвы обсуждают в турагентских чатах. Как пишут розничные продавцы, туроператор достаточно оперативно возвращает уплаченные суммы тем, кого не устраивают альтернативы изначальным бронированиям. Но есть и проблемы. Например, одному из турагентов пришлось немало понервничать: тур с вылетом из столицы в конце мая приобретался под корпоративную группу, у которой намечалось деловое мероприятие в Тунисе. Даты предполагались жесткие, их вынужденный перенос на несколько дней вызвал большие неудобства.

За несколько месяцев до высокого сезона туроператоры, как правило, верстают лишь предварительные полетные планы, которые могут корректироваться ближе к лету. Раннее бронирование туров имеет свои выгоды – привлекательные цены, возможность заблаговременно выбрать отель, в котором ближе к датам тура не гарантировано наличие мест и т. д. Однако есть и очевидный риск – вероятные изменения в расписании чартерных рейсов. Турагентам нужно учитывать это обстоятельство и предупреждать своих туристов.