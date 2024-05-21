В Саудовской Аравии пройдут испытания в области космического туризма

В Саудовской Аравии вскоре появится возможность совершить туристический полет в космос. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на генерального директора Саудовского космического агентства Мохаммеда Аль-Тамими.

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«Через 60 дней будет объявлено о проведении в Саудовской Аравии испытаний в области космического туризма», – сообщил чиновник на Форуме авиации будущего в Эр-Рияде.

Аль-Тамими прогнозирует значительное увеличение количества запусков спутников Королевством.

Ранее власти Саудовской Аравии запустили образовательную программу «Мадарик», направленную на развитие национального потенциала в космическом секторе. Королевство в 2022 году открыло свою космическую программу, а в 2023 году отправило на МКС астронавтов Райану Барнави и Али Аль Карни.