Спрос россиян на зарубежные туры вырос за год до 50%

Спрос россиян на зарубежные туры в 2024 году вырос на 30-50% по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Спрос на зарубежные туры вырос на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Это связано и с увеличением числа стран, куда россияне могут отправиться на отдых прямыми рейсами, и со стабильным курсом рубля", - говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются туры в Турцию, ОАЭ и Таиланд. На высокие строчки рейтинга наиболее продаваемых направлений поднялся Китай.

"Туры туда востребованы, спрос сдерживается только ограниченной перевозкой на Хайнань и высокой стоимостью визы на материковый Китай", - объяснили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

По данным компании, в этом году в несколько раз вырос спрос на туры во Вьетнам, на 74% - в Танзанию, более чем на 30% - в Азербайджан.