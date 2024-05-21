Названы лучшие направления для путешествий без загранпаспорта

Лучшим направлением для отдыха без загранпаспорта является Абхазия, заявила в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что там невероятная природа и об этом говорят многие путешественники. По ее словам, Абхазия в последние годы стала очень популярным местом отдыха.

© News.ru

Если говорить о направлениях, куда можно попасть без загранпаспорта, то на ум первым делом приходит Абхазия. Это очень популярное направление у туристов. Озера, природа, водопады — все это Абхазия. Большое количество путешественников, которые посещают Абхазию, говорят, что природа там невероятная, — пояснила Ансталь.

Также без загранпаспорта можно въехать в Белоруссию. Эксперт порекомендовала отправляться туда максимум на четыре дня. При желании провести в стране больше времени она посоветовала заранее составить подробный маршрут, чтобы было чем заняться. Также загранпаспорт не потребуется для отдыха в Армении. Ансталь уточнила, что по российскому документу можно въехать в страну только через авиасообщение.

В Армении тоже очень красивая природа. Архитектурные памятники. В Казахстан тоже можно попасть по российскому паспорту, там нужно будет заполнить только миграционную карточку, — заключила эксперт.

Ранее Ансталь посоветовала покупать билеты на поезд в Краснодарский край ровно в 08:00. По ее словам, можно заранее вбить паспортные данные всех путешественников. Она добавила, что приобретать билеты рекомендуется минимум за 30 дней — тогда они обойдутся дешевле.