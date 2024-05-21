«Аэрофлот» начал продавать билеты в Варадеро и Гавану на зимний сезон

Билеты на зимние рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Гавану и Варадеро появились в продаже. Как и раньше, летать по кубинским маршрутам будет авиакомпания «Россия» на Boeing 777 из Шереметьево.

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При этом, судя по расписанию, периодичность вылетов в Гавану сократится по сравнению с прошедшей зимой. Тогда нацперевозчик летал в кубинскую столицу по средам и воскресеньям, в зимнем сезоне – 2024/2025 останется лишь воскресный рейс.

Вылет SU 6849 запланирован из Шереметьево в 08:40. Время в пути немногим более 14 часов, в Гаване борт приземлится в 15:00 по местному времени. Обратный вылет в Москву по расписанию – в 17:20.

Билет в обе стороны на рейсы в ноябре можно забронировать за 65 тыс. руб. Стоимость провоза багажа – около 12 тыс. руб.

В Варадеро перевозчик собирается делать три рейса в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Отправление SU 6927 из Москвы – в 08:30, на курорт туристы прибудут в 15:30. Обратно пассажиры полетят в 18:10, причем в Шереметьево из-за разницы во времени лайнер приземлится в 14:50.

Места на рейсах в Варадеро доступны по цене от 74 тыс. руб. За провоз чемодана придется доплатить 14 тыс. руб.

Туры с перелетом из Москвы в Варадеро и Гавану формирует туроператор Библио-Глобус. По данным системы бронирования, недельный тур с вылетом 9 ноября и проживанием в 4* отеле обойдется от 230 тыс. руб. на двоих.

В летнем расписании дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» также возит пассажиров из Москвы в Варадеро, до сентября в ее графике два частоты в неделю. Прямых рейсов в Гавану летом нет.

Помимо «России» рейсы в Варадеро выполняет Nordwind, перевозчик возит туристов с периодичностью 2 раза в неделю. В летнем расписании авиакомпании также программа из Москвы на другой кубинский курорт – на остров Кайо-Коко.