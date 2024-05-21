В Средиземноморье начала активно развиваться новая курортная зона

По словам председателя Совета директоров туроператора Fun&Sun Тараса Демура, климат на этом средиземноморском курорте северного Египта похож на тот, что в Сардинии.

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Благодаря этому он сможет привлечь любителей южно-европейского отдыха.

«С точки зрения летнего туризма это очень хорошая альтернатива Европе, которая сейчас для россиян не очень открыта, - рассказал журналистам Демура во время Африканского туристического форума. – Этот северный курорт Египта обладает необходимой инфраструктурой для приема пакетных туристов. На средиземноморском побережье находятся несколько крупных отелей, в том числе сети Rixos».

Ранее сообщалось, что Египет идет на новый рекорд по наплыву туристов.