Туристов эвакуируют с островов Новой Каледонии

Из Новой Каледонии из-за конфликта эвакуируют европейских туристов. Один рейс для спасения своих граждан запланировала Новая Зеландия, еще два в планах у Австралии. Россиян на островах, скорее всего, нет – это направление непопулярно у наших путешественников из-за удаленности и сложной логистики. Чтобы добраться туда, россиянам необходимо оформить две визы: заморских территорий Франции и австралийскую.

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Новая Каледония – это бывшая французская колония в Юго-Западной части Тихого океана. Острова автономны в большей части вопросов, но в вопросах безопасности и образования зависят от Франции. Кроме того, архипелаг получает от Парижа серьезные субсидии.

С 14 мая там продолжаются протесты из-за поправки в законодательстве – гражданам, которые живут в Каледонии больше 10 лет, дали право голоса. Коренные жители островов недовольны и требуют независимости для Новой Каледонии.

13 мая активисты провели мирную демонстрацию, но после принятия законопроекта начались погромы. Местные жители грабят магазины и аптеки, поджигают здания, нападают на полицейских. Около 100 человек пострадали, есть и погибшие.

Для остановки конфликтов Франция отправила на архипелаг около тысячи полицейских. Им удалось разблокировать дорогу в аэропорт, это позволит вывезти застрявших на острове туристов.