Туристам перенесли рейс на сутки из-за застрявшего ноутбука

Межконтинентальный перелет Цюрих – Чикаго авиакомпании United пришлось прервать из-за ноутбука, застрявшего под креслом бизнес-класса. Там он оказался после падения со столика пассажира. То ли рассеянный, то ли утомленный работой турист так неудачно уронил свое устройство, что оно намертво встало между полом и сиденьем. Ему попытались помочь бортпроводники, но приложенных усилий не хватило для того, чтобы вытянуть лэптоп.

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Казалось бы, ничего особенного, но нет: заработали протоколы безопасности. Как известно, в ноутбуке используется литиевый аккумулятор, который имеет свойство самовоспламеняться. В случае ЧП возгорание под креслом увеличит риски для пассажиров, решил кабинный экипаж и доложил капитану о проблеме. Тот был вынужден развернуть Boeing 767 над Атлантическим океаном и лететь 900 км до материка.

Для посадки выбрали все-таки не Цюрих, а ближайший по курсу Шеннон в Ирландии. Экстренное приземление с превышением веса прошло штатно, и началась операция по спасению ноутбука. Достать его удалось, только выгрузив часть чемоданов из багажного отсека и сняв панели пола снизу.

За это время у экипажа закончилось рабочее время, поэтому 157 пассажиров расселили по гостиницам и отправили за океан только на следующий день.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиров «Аэрофлота», прилетевших из Пекина в Шереметьево, 2 часа не выпускали из самолета из-за пассажира бизнес-класса, который решил, что у него украли ноутбук во время полета.