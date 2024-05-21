Первый рейс из Южного Урала встретили в аэропорту Минска

Еще один беспосадочный маршрут записал в свой актив Национальный аэропорт Минска, встретив по сложившейся традиции первый пассажирский борт 21 ма из Челябинска с хлебом-солью и приветственным салютом в виде водной арки.

Первый регулярный рейс между мегаполисом в Южном Урале и столицей Беларуси, уточняет БЕЛТА, которым воспользовались 62 пассажира, запустила авиакомпания Red Wings. Судя по утвержденному расписанию, рейсы будут выполняться по вторникам. Вылет из Челябинска - в 13.30, а прилет в белорусскую столицу - в 15.00. В обратном направлении борт будет стартовать в 16.00, а совершать посадку в Челябинске в 21.10 по местному времени.

В транспортной службе аэропорта напомнили, что российская авиакомпания выполняет также регулярные полеты в Минск из Уфы и Архангельска. С 1 июня возобновляются рейсы этого перевозчика из Самары и открывается новое направление - Ульяновск.

Остается добавить, что Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний Союзного государства, специализируясь на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовыми аэропортами компании считаются Жуковский, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург) и Баландино (Челябинск).