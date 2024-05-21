Жители России рассказали об идеальном отдыхе

Идеальный отдых россияне представляют по-разному, однако самое распространенное требование к отпуску мечты — посещение новых городов. Такой вариант выбрали 52% опрошенных, пишут «Известия».

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При этом 42% респондентов предпочитают отдохнуть на пляже, 32% — в лесу, 30% — в круизе на лайнере по океану, 28% — устроить кругосветное путешествие, 23% — провести время в дорогом отеле, 22% — на даче, 22% — в автопутешествии, по 16% россиян хотели бы отправиться в гастротур по ресторанам, наполнить отпуск развлечениями или устроить поход в горы. При этом 9% опрошенных думают заняться водными видами спорта, 8% выбрали зимние активности, 7% предпочли бы отправиться в шопинг-тур, а 5% — на звездные курорты.

Отмечается, что россияне начинают готовиться к летнему отпуску еще весной, когда у авиакомпаний больше выгодных предложений, а в гостиницах — свободных мест.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что многодетные семьи получат скидки в гостиницах и на горнолыжных курортах.