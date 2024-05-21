Экспозицию Хабаровского края на Экспо в Китае посетили свыше 50 тыс. человек

Посетителями экспозиции Хабаровского края на VIII Российско-китайском Экспо стали более 50 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.

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"Сегодня российско-китайская площадка завершает свою работу. За неделю экспозицию региона посетили более 50 тыс. человек", - проинформировали в правительстве края.

Регион представил свой экспортный потенциал в промышленности, торговле и туризме под единым брендом "Сделано в Хабаровском крае". Так, в зоне "Промышленность" регион показал натурные образцы гражданского авиа- и судостроения - краболов "Омолон" и паром "Александр Деев", самолеты "SJ-100" и "Байкал". Отмечается, что особый интерес китайских посетителей вызвала модель парома. В настоящее время судно обеспечивает транспортное сообщение между материковой частью Хабаровского края и островом Сахалин. Паром комфортен для пассажиров и эффективен в грузоперевозках в различных климатических условиях, в том числе в тяжелых ледовых.

Малый и средний бизнес Хабаровского края презентовал более 50 наименований продукции. Гости экспозиции продегустировали печенье, пряники и сушки, рыбные консервы и икру, мед, джемы и пиво. Также посетителям выставки были представлены пищевые добавки и БАДы, брендированная одежда, детские рюкзаки "Спина к спине", созданные в тематике мультсериала, который выпускают в Хабаровске. Были показаны и сборные деревянные домокомплекты. Гостям рассказали также о туристических маршрутах по краю.

Помощь в участии в бизнес-миссии региональным экспортерам оказал Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Центр организовал застройку выставочной экспозиции, посещение предприятий, сопровождение переводчиков, подготовил проекты экспортных контрактов и переговоры с китайскими партнерами. Сообщается, что во втором полугодии 2024 года в регион из Китая запланирована ответная бизнес-миссия.

17-21 мая в Харбине проходит VIII Российско-китайское Экспо, на котором представляют свои стенды компании из 16 регионов РФ. Предполагается, что мероприятие позволит стимулировать социально-экономическое развитие двух стран, реализацию совместных проектов, поможет более эффективно использовать инвестиционные возможности, увеличить поставки качественной продукции. ТАСС выступает генеральным информационным партнером выставки.