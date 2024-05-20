Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан

Гражданам России настоятельно рекомендуется отказаться от посещения Афганистана в личных или туристических целях. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили о террористической атаке на иностранных туристов в Афганистане, которая произошла 17 мая на рынке в города Бамиан.

«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», — подчеркнули в МИД РФ.

До этого лидер движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада приказал создать в Афганистане специальное подразделение для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России) и другими группировками.

По данным издания Afghanistan International, спецподразделение сформируют из безработных талибов, которым дадут современное вооружение. Боевики будут проводить операции против ИГИЛ на основании полученных талибами разведданных.

Ранее в Кремле рассказали о работе над исключением «Талибана» из списка террористов.