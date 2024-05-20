Россиян ждет безвизовый въезд в еще одну страну

Индийские СМИ сообщают о намеченных на июнь первых консультациях между Россией и Индией относительно безвизового туристического обмена. Ожидается, что до конца текущего года будет подписано двустороннее соглашение, аналогичное тем, что уже действуют с Ираном и Китаем. Надеется, что консультации пройдут успешно и соглашение будет подписано в ближайшем будущем, выразил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.

Безвизовый туристический обмен между Россией и Индией будет организован по образцу уже действующих соглашений с Китаем и Ираном, что позволит группам организованных туристов путешествовать без необходимости получения виз.

Напомним, что в декабре 2022 года Индия стала самой населенной страной в мире, опередив Китай по численности населения. В настоящее время российским туристам все еще требуется виза для посещения Индии, включая пляжи Гоа. Визу можно получить через специальный веб-сайт на различные сроки — от 30 дней до 5 лет. Туристам следует помнить, что получение визы на границе невозможно, и нарушение миграционных прав может привести к депортации с оплатой всех связанных расходов.

Туроператоры также предупреждают, что даже у держателей деловых виз может возникнуть отказ во въезде на Гоа. Поэтому туристам рекомендуется заранее изучить все необходимые условия и требования для безопасного и комфортного путешествия в Индию.