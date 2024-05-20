Европейская комиссия приняла решение повысить стоимость краткосрочной шенгенской визы на 12%. Сбор подорожает с 11 июня 2024 года, следует из заявления Министерства иностранных дел Словении.

Нововведение распространяется на весь мир, в том числе и Россию. Таким образом, гражданам РФ вскоре придется отдавать за визу не 80 евро, а уже 90 (не считая сервисные доплаты). Для детей в возрасте от 6 до 12 лет стоимость оформления также изменится и составит 45 евро. Кроме того, заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся в ЕС, будут платить 135 или 180 евро, в зависимости от решения Совета.

Увеличение является результатом последнего пересмотра визовых сборов ЕС, который состоялся в декабре 2023 года. Согласно Шенгенскому визовому кодексу, подобные корректировки должны происходить каждые три года. Причина – реакция Европейского союза на рост инфляции и стремление повысить зарплаты своих государственных служащих.

Такие планы обсуждаются не первый месяц. Еще в феврале стало известно о намерении Европейской комиссии увеличить визовые сборы. Однако точные сроки тогда не назывались.

Между тем, согласно официальной статистике, количество заявителей из России сократилось, причем в 2023 году почти на 25% по сравнению с 2022-м. Однако процент отказов в выдаче туристических виз практически не изменился и составил 10,6% против 10,2%. То есть фактически 90% запросов на шенген были одобрены.