Россияне начали снижать затраты на путешествия

В апреле 2024 года расходы россиян на путешествия сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует анализ трат клиентов «Почта Банка», копия есть у «Газеты.Ru».

При этом произошла переориентация спроса на более бюджетные виды транспорта, уточнили в банке.

Так, покупка авиабилетов упала на 5%, но число поездок на поездах выросло на 9%. Вдвое увеличились траты на приобретение речных круизов, которые пользуются популярностью благодаря привлекательным маршрутам и высокому сервису.

Средний чек на авиабилет в апреле составлял от 22 тыс. до 116 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании, что на 10-70% дороже прошлогоднего уровня. Стоимость билета на поезд в среднем выросла на 31% — до 3,9 тыс. рублей. Речной круиз обходился в среднем в 25 тыс. рублей — вдвое больше, чем годом ранее.

Эксперты связывают снижение расходов на путешествия с ростом цен на туристические путевки. При этом многие россияне переориентировались на внутренний туризм, открывая для себя новые маршруты по стране.

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