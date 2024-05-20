Россиянин решил взыскать деньги с польской авиакомпании за незнание санкций против РФ

Турист из России оказался жертвой незнания правил пересечения границ сотрудниками польской авиакомпании LOT. Он завершил свой отпуск в Южной Корее, откуда намеревался улететь в Брюссель со стыковкой в Варшаве. О запрете на въезд для россиян в Польшу знал. Но в рукаве был козырь – вид на жительство в Нидерландах. И этот документ де-юре разрешал не только транзит, но и пересечение внешних границ европейской страны. Именно такие правила игры прописала пограничная служба Польши, вводя санкции против граждан РФ.

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Увы, доказать в аэропорту Сеула свою правоту не удалось. Представители LOT отказали в посадке на рейс и сказали искать путь в Европу, не залетая в Польшу. Под угрозой срыва оказалось возвращение на работу. В этой ситуации торговаться было бессмысленно, турист раскошелился на новые билеты – теперь уже прямиком в Нидерланды на борту KLM, позабыв о личном автомобиле, припаркованном в аэропорту Брюсселя. Прямо перед отправлением последние места на рейсе стоили ожидаемо дорого. В итоге возвращение домой для его семьи обошлось в 4 тыс. евро, что ему очень не понравилось.

В аэропорту Инчхон поляки выиграли спор, аргументируя свои действия скрином из чата в мессенджере. Турист вовремя документальных подтверждений своих слов не нашел. Уже вернув машину домой, он обнаружил документ, в котором польским по белому прописано, что он был прав.

«Сотрудники авиакомпании убеждали, что владельцы российских паспортов должны лететь непосредственно в страну, в которой им выдана виза. Похоже, они не понимают разницы между шенгенской визой и видом на жительство», – предполагает турист.

Теперь мужчина готовит иск в суд. Помимо вынужденных трат на новые билеты, он также намерен компенсировать расходы на лишнюю парковку и дорогу до Брюсселя из Нидерландов. Это еще сотня евро. В качестве морального ущерба он надеется дополнительно взыскать по 600 евро на каждого члена семьи.

Ранее TourDom.ru писал, что из-за отказа польской LOT Airlines российская теннисистка провела 18 часов на лавочке в аэропорту.