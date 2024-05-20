Туроператор: Эль-Аламейн может стать альтернативой Сардинии для россиян

Российский туроператор Fun&Sun планирует запустить чартерные рейсы на египетский курорт Эль-Аламейн, который может стать альтернативой Сардинии для россиян. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров Fun&Sun Тарас Демура в кулуарах Африканского туристического форума.

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"На Средиземноморском побережье Египта есть курорт Эль-Аламейн, который сейчас активно развивается. Он по климату и по природе практически напоминает Сардинию, просто он неизвестен. Сейчас идут последние приготовления в аэропорту, для того, чтобы его сделать с точки зрения безопасности по всем стандартам, чтобы он подходил для приема чартерных рейсов. Как только это будет сделано, мы планируем поставить туда самолеты. С точки зрения летнего туризма это очень хорошая альтернатива Европе, которая сейчас для россиян не очень открыта", - сказал Демура.

Говоря про потенциальный объем турпотока из РФ в Эль-Аламейн, он отметил, что это будет зависеть от емкости аэропорта.

"Ждем последнюю информацию от аэропорта, в какие сроки он готов принимать. Мы точно планируем поставлять самолеты как минимум каждый день из Москвы. Мы ждем, что информация появится в течение месяца. В целом мы смотрим на Эль-Аламейн как на курорт очень серьезно", - отметил Демура.

По его словам, в настоящее время наблюдается кратный рост интересна со стороны россиян к Египту - в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.