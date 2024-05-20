Россиянка попала в тайскую тюрьму из-за отказа снимать обувь

Жительница ХМАО попала на месяц в тюрьму Таиланда из-за того, что не сняла обувь при входе в местный магазин, а также устроила скандал, когда ее попросили уйти. Женщина до сих пор отбывает наказание в тайской колонии, передает источник «Вестника Сургутского района».

«Туристка наведалась за покупками в один из небольших частных тайских магазинов. На входе в заведение висела табличка — перечеркнутый шлепанец. Знак напоминал о том, что нужно разуться на пороге. Однако, женщина отказалась быть босоногой», — пишет издание.

Отмечается, что разуваться перед входом у тайцев считается признаком хорошего тона.

По словам источника, женщина побоялась, что ее обувь могут украсть, а потому отказалась разуться. Скандал завязался после того, как хозяин магазина сначала сделал югорчанке замечание, а после попросил ее удалиться. Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, задержали россиянку. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок в один месяц.