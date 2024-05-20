Туристы в Иране могут столкнуться с  ограничениями из-за траура

Власти Ирана объявили пятидневный общенациональный траур в связи с трагической гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило Tasnim News Agency.

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До конца недели отменены все концерты, театральные постановки, развлекательные мероприятия. О временном закрытии туристических объектов пока не объявлялось.

Как полагает неоднократно бывавший в Иране руководитель проекта «География» Николай Баландинский, дальнейшее развитие обстановки в стране во многом зависит от того, на что или кого возложат ответственность за гибель главы государства. Если виновных будут искать среди внешних сил, не исключены серьезные уличные беспорядки, акции и митинги в поддержку правительства. Кроме того, возможны непредсказуемые внешнеполитические решения – вплоть до военного ответа стране, уличенной в соучастии в покушении на президента. Если же случившееся признают трагическим стечением обстоятельств, скорее всего, все выльется в массовые проявления скорби, собрания и демонстрации на улицах. В этом случае возможно ограничение движения по транспортным магистралям в крупных городах – Тегеране, Исфахане, что может усложнить проведение экскурсий.

«Столь масштабного прецедента, как гибель главы государства, в Иране еще не было. Что касается прошлого опыта, то в 2022 году, когда в стране происходили массовые выступления оппозиции, на туристах это практически не отразилось. Одна из наших групп не смогла попасть в музей, но в остальном поездка прошла без инцидентов», – говорит Николай Баландинский.

Иран пока вряд ли можно отнести к массовым туристическим направлениям, группы из России немногочисленны. К тому же лето из-за жаркой погоды считается низким туристическим сезоном. Большинство же тех, кто отправлялся в туры в период майских праздников, уже вернулись из поездок.