Министр туризма в Египте заявил об увеличении турпотока из РФ в январе - апреле на 15%

Туристический поток из России в Египет в январе - апреле 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил журналистам министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса в кулуарах Африканского туристического форума.

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"За первые четыре месяца 2024 года мы видим рост турпотока из России на 15%", - сказал Исса, напомнив, что в прошлом году Египет посетило 1,5 млн российских туристов.

Прогноз по турпотоку в Египет в 2024 году

Как рассказал журналистам председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура в кулуарах Африканского туристического форума, российский рынок для Египта - второй по объему после Германии. По итогам 2023 года турпоток из России в Египет составил 1,4 млн туристов, в 2024 году, по экспертным оценкам, ожидается рост на 10%, до примерно 1,6 млн туристов, отметил Демура.

По его словам, в настоящее время средняя стоимость тура в Египет составляет 70 тысяч рублей за человека на 7 ночей.

В то же время генеральный директор крупной сети отелей Rixos Hotels Egypt Эркан Йылдырым рассказал, что, исходя из полетной программы туроператоров, ожидается рост турпотока из РФ в Египет примерно на 30-35% по итогам текущего года.