Министр туризма в Египте заявил об увеличении турпотока из РФ в январе - апреле на 15%
Туристический поток из России в Египет в январе - апреле 2024 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил журналистам министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса в кулуарах Африканского туристического форума.
"За первые четыре месяца 2024 года мы видим рост турпотока из России на 15%", - сказал Исса, напомнив, что в прошлом году Египет посетило 1,5 млн российских туристов.
Прогноз по турпотоку в Египет в 2024 году
Как рассказал журналистам председатель совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура в кулуарах Африканского туристического форума, российский рынок для Египта - второй по объему после Германии. По итогам 2023 года турпоток из России в Египет составил 1,4 млн туристов, в 2024 году, по экспертным оценкам, ожидается рост на 10%, до примерно 1,6 млн туристов, отметил Демура.
По его словам, в настоящее время средняя стоимость тура в Египет составляет 70 тысяч рублей за человека на 7 ночей.
В то же время генеральный директор крупной сети отелей Rixos Hotels Egypt Эркан Йылдырым рассказал, что, исходя из полетной программы туроператоров, ожидается рост турпотока из РФ в Египет примерно на 30-35% по итогам текущего года.
"В некоторые месяцы может наблюдаться повышение, в некоторые - понижение, потому что, в конце концов, ты соревнуешься с такими летними направлениями, как Турция", - отметил Йылдырым.