Российские туристы смогут путешествовать в самую густонаселенную страну мира без виз

По словам Никиты Кондратьева, директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России, безвизовый туристический обмен позволит групповым организованным туристам путешествовать без необходимости оформления виз.

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В декабре 2022 года Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай по численности населения.

Однако на данный момент российским туристам все еще требуется виза для посещения Индии, включая пляжи Гоа.

Визу можно получить через специальный сайт на различные периоды - от 30 дней до 5 лет.

Туристов предупреждают, что оформление визы на границе невозможно, и нарушение миграционных прав может повлечь депортацию с оплатой затрат.

Туроператоры также предупреждают, что даже обладатели деловой визы могут столкнуться с отказом во въезде на Гоа.

Поэтому туристам рекомендуется заранее ознакомиться со всеми необходимыми условиями и требованиями для безопасного и комфортного путешествия в Индию, сообщает «Турпром».

Ранее в Таиланде одобрили безвизовый режим для граждан Казахстана.