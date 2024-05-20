Российские туристы не готовы платить за космос

Китайская компания собирается отправить туристов к краю космоса в 2028 году. Корабль, на котором CAS Space будет проводить полеты, оснащен семью креслами для пассажиров и четырьмя панорамными окнами. К началу поездок планируется построить 10 подобных летательных аппаратов.

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Запуск туристов собираются проводить в тематическом аэрокосмическом парке. Стоимость билетов к краю вселенной будет варьироваться в районе 2–3 млн юаней (25–37 млрд руб).

Но российские туристы не готовы тратить деньги на подобные путешествия, показал опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Вариант «За космос платить не хочу» выбрали 50% респондентов. Еще 30% подписчиков пока не хотят отправляться к звездам – они предпочтут подождать, пока китайцы обкатают технологию.

Есть среди опрошенных и те, кто согласен попробовать свои силы в качестве космонавта. Заплатить за такой эксперимент 100 тыс. – 1 млн руб. готовы 12%. Еще 5% рассмотрят вариант полета к звездам за 2–5 млн руб., 2% уверены, что отправиться в космос смогут за 5–10 млн руб. Самый серьезный ценник, до 100 млн и больше, согласен рассмотреть лишь 1% респондентов.

Результаты опроса показывают, что более-менее востребованной услуга полетов в космос станет только тогда, когда цена приблизится к стоимости обычных туров за границу.

Подписчики «Крыши ТурДома» уверены, что полет в космос – это развлечение не только для богачей, но и для экстремалов. Читательница Елена напомнила о неудачной экспедиции к обломкам «Титаника» в глубинах океана, Татьяна уточнила, что для таких путешествий нужно очень хорошее здоровье, а Маруся предположила, что мало кто из опрошенных пройдет испытание центрифугой.