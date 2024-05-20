К антитуристическим настроениям в Испании присоединилась Майорка

Жители Майорки собираются дать отпор туристам, сообщает Daily Star. Испанцы возмущены тем, что новые меры по борьбе со злоупотреблением алкоголем не помогают решить проблему с пьяными отдыхающими.

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С 11 мая за распитие спиртного в туристической зоне нужно заплатить штраф от 500 до 1500 евро (от 50 до 150 тыс. руб). Магазины, продающие горячительное, закрываются в 21:30, а катерам, на которых проводят вечеринки, запретили приближаться к местам, популярным у отдыхающих.

На Майорке уже появились граффити и надписи, выражающие недовольство путешественниками. В частности, на зданиях пишут фразу «Турист и цифровой кочевник, идите домой!»

Кроме того, активисты обсуждают возможность блокировки самого загруженного в пиковый летний период аэропорта Пальмы. В один из дней к нему планируют приехать на машинах, чтобы устроить рядом большую пробку.

Вторая идея протестующих – подарить отдыхающим «интенсивное лето». Местные жители собираются приехать в основные отели, чтобы «расстроить путешественников» и заставить власти их услышать.

Недавно TourDom.ru писал об антитуристических настроениях в Испании. В апреле акции протеста прошли на Канарских островах, в Мадриде и Барселоне.