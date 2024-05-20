Спрос россиян на путешествия в Китай во втором квартале вырос в 2,3 раза

Спрос россиян на путешествия в Китай во втором квартале 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с первым кварталом, КНР занимает шестое место по популярности среди всех зарубежных направлений. Об этом говорится в результатах исследования "Яндекс Путешествий", которые есть в распоряжении ТАСС.

© Unsplash

"По сравнению с первым кварталом этого года сейчас спрос на поездки в Китай вырос на 130%. Во втором квартале этого года Китай занимает шестое место по популярности среди всех зарубежных направлений", - отмечается в исследовании.

По данным сервиса, средняя стоимость ночи в отеле Китая составляет 12,6 тыс. рублей, а продолжительность поездки - шесть дней. В топ-5 городов Китая по популярности у российских туристов вошли Гуанчжоу (28% от всех перелетов в Китай), Шанхай (23%), Пекин (20%), Гонконг и Санья (по 5%). При этом москвичи и жители Краснодарского края чаще всего летают в Гуанчжоу, петербуржцы - в Шанхай, иркутчане и владивостокцы - в Пекин.

С начала июня в Китае начинается высокий сезон - это лучшее время для поездок в страну, отметили в сервисе. Цена на авиабилет Москва - Пекин на начало июня начинается от 16,6 тыс. рублей в одну сторону, а разместиться в трехзвездочном отеле получится по цене от 8 тыс. рублей за ночь в двухместном номере.